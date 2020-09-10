«Яндекс.Такси» и МАДИ достигли мирового соглашения

С целью повышения безопасности перевозок пассажиров «Яндекс.Такси» и Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подписали мировое соглашение.

Оно направлено на укрепление взаимодействия городских властей с агрегатором для поддержания безопасности и контроля наличия разрешений на перевозку пассажиров.

Как отметили в сервисе, интеграция с реестрами разрешений позволяет оперативно отслеживать их актуальность в автоматическом режиме.

«Если разрешение недействительное, „Яндекс.Такси“ отключает доступ перевозчика к заказам сервиса», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сам факт подписания мирового соглашения говорит о том, что агрегатор заинтересован и дальше прилагать максимум усилий для обеспечения безопасности, в частности с помощью применения цифровых решений, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в МАДИ обращали внимание на то, первоначальным требованием к безопасности является наличие действующего разрешения. В дорожной инспекции также заявили, что перевозчики, которые не получают разрешения, не выполняют и иных требований, предусмотренных законом: водители не проходят медицинский осмотр, а транспортные средства — технический.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года власти Москвы собираются запустить новую систему контроля таксистов, которая ограничит доступ к работе водителям, имеющим штрафы за нарушение ПДД, а также ограничит заказы для тех, кто не соблюдают режим отдыха. Эта система представляет собой цифровой профиль водителя такси. Посредником в передаче данных будут выступать компании-агрегаторы.