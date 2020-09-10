В Москве отменят карантин для больных ОРВИ и гриппом

При отрицательном тесте на COVID-19 жителей Москвы, заболевших гриппом или ОРВИ, освободят от соблюдения 14-дневного карантина и обязательной изоляции, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В эфире канала «Россия 24» она уточнила, что продолжит действовать правило, обязывающее всех москвичей с симптомами ОРВИ и гриппа сдавать тест на коронавирус.

Ели же результат окажется отрицательным, такого больного не будут приравнивать к заразившимся коронавирусом, как это было раньше.

Человек будет считаться либо больным ОРВИ, либо больным гриппом и лечиться по стандартным алгоритмам для этих диагнозов, приводит слова Раковой газета «Известия».

Как пишет ФАН, вице-мэр также отметила, что в Москве популяционный иммунитет к коронавирусу находится на уровне 20%, а уровень заболеваемости в столице по сравнению с маем снизился в десять раз.

Она добавила, что эпидемический процесс в городе находится под контролем благодаря медикам и столичным властям.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 695 случаев COVID-19, скончались 14 человек. За весь период пандемии число заразившихся коронавирусом составило в столице 269 079 человек, а летальных исходов — 4947.