Ученые выяснили, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

Более 100 медицинских компаний по всему миру ведут работы по созданию вакцины от COVID-19. С каждым месяцем информации о коронавирусе становится все больше: появляются новые исследования, тестируются различные препараты и методики лечения.

Авторы нового исследования пишут, что просто создать вакцину недостаточно, так как вирус изменчив, и нужно более долговременное решение.

Большинство разработчиков вакцин нацелены на быструю реакцию антител, которые смогут нейтрализовать вирус. Но, по мнению ученых, этого все еще мало.

Давайте обратимся к одной из самых первых вакцин — вакцине от желтой лихорадки, которая стимулирует длительный защитный Т-клеточный ответ. Т-клетки — это иммунные клетки , непрерывно находящиеся на страже нашего здоровья, которые могут активироваться спустя много лет после вакцинации. Пока большинство компаний еще проходят вторую фазу испытаний, нужно посмотреть на детальный ответ Т-клеток, а не только антител , а также посмотреть на их реакцию в перспективе, — пишут авторы исследования.

© Евгений Софийчук/ТАСС

Используя усовершенствованную методику, созданную более 20 лет назад, которая оценивает продолжительность жизни Т-клеток, теперь можно всего за три месяца выяснить, как долго будут жить Т-клетки.



Специалисты напоминают, что антитела не являются основным защитным ответом на инфекцию коронавируса. Действительно, высокий уровень антител к нему связан с тяжестью заболевания, однако после выздоровления антитела к SARS-CoV-2 не сохраняются очень долго.

Такая реакция на коронавирусы была известна еще в 2003 году, когда ученые разбирались с вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV-1. Тогда ситуация была похожей: чем тяжелее проходила болезнь, тем выше уровень антител, а чем больше у пациента было Т-клеток, тем лучше был исход болезни.