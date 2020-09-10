найти ×
   
  • USD -0.54
    75.53
  • EUR -0.26
    89.30
СохранитьСохранено0
×

00949

Ученые выяснили, как повысить эффективность вакцины от коронавируса

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Более 100 медицинских компаний по всему миру ведут работы по созданию вакцины от COVID-19. С каждым месяцем информации о коронавирусе становится все больше: появляются новые исследования, тестируются различные препараты и методики лечения.

Авторы нового исследования пишут, что просто создать вакцину недостаточно, так как вирус изменчив, и нужно более долговременное решение.

Большинство разработчиков вакцин нацелены на быструю реакцию антител, которые смогут нейтрализовать вирус. Но, по мнению ученых, этого все еще мало.

Давайте обратимся к одной из самых первых вакцин — вакцине от желтой лихорадки, которая стимулирует длительный защитный Т-клеточный ответ. Т-клетки — это иммунные клетки, непрерывно находящиеся на страже нашего здоровья, которые могут активироваться спустя много лет после вакцинации. Пока большинство компаний еще проходят вторую фазу испытаний, нужно посмотреть на детальный ответ Т-клеток, а не только антител, а также посмотреть на их реакцию в перспективе, — пишут авторы исследования.
© Евгений Софийчук/ТАСС

© Евгений Софийчук/ТАСС

Используя усовершенствованную методику, созданную более 20 лет назад, которая оценивает продолжительность жизни Т-клеток, теперь можно всего за три месяца выяснить, как долго будут жить Т-клетки.

Специалисты напоминают, что антитела не являются основным защитным ответом на инфекцию коронавируса. Действительно, высокий уровень антител к нему связан с тяжестью заболевания, однако после выздоровления антитела к SARS-CoV-2 не сохраняются очень долго.

Такая реакция на коронавирусы была известна еще в 2003 году, когда ученые разбирались с вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV-1. Тогда ситуация была похожей: чем тяжелее проходила болезнь, тем выше уровень антител, а чем больше у пациента было Т-клеток, тем лучше был исход болезни.

Т-клетки—это своего рода «повзрослевшие» стволовые клетки, которые молча сидят в очень малом количестве в течение многих лет или десятилетий в нашем организме. Но когда они видят вирусный антиген, они сходят с ума: делятся как сумасшедшие, выпускают цитокины и помогают нейтрализовать вирус. Они подобны закаленным старым солдатам, спокойно отдыхающим в поле, готовым вступить в бой при первых признаках опасности, — заключили ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
13146080читать позжечитаю позже
Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
100193136читать позжечитаю позже

главное


Животные
Таланты рыжих котов показали в коротких роликах

Они могут делать массаж собакам, пить воду из офисных кулеров, да и просто обаятельны.

1007103читать позжечитаю позже

Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео02 сентября

Он ведет себя совсем не как собака.

407615читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM