найти ×
   
  • USD -0.54
    75.53
  • EUR -0.26
    89.30
СохранитьСохранено0
×

002519

Назван неконтролируемый источник заражения коронавирусом

Small f1a6d446e0
© pexels.com

© pexels.com

В условиях пандемии большую опасность представляют бессимптомные носители коронавируса, которые и являются неконтролируемым источником заражения, заявил вирусолог Виктор Зуев.

По его словам, в настоящий момент главная угроза исходит не от больных людей, которые находятся в больницах, а от «бессимптомников» с положительным тестом на COVID-19.

В этой связи он отметил, что не следует пока отказываться от ношения масок, в том числе в Москве.

Ученый подчеркнул, что, хотя бессимптомный носитель инфекции может выглядеть абсолютно здоровым, он выделяет вирус и в итоге становится неконтролируемым источником заражения.

«Вся моя надежда — да и большинства вирусологов — на вакцину, — сказал Зуев в беседе с ФАН. — Нам нужно создать минимум 60% этой иммунной прослойки, благодаря которой и прекратится циркуляция вируса среди нашего населения».

По данным на 10 сентября, в России за прошедшие сутки было выявлено 5363 новых случая заболевания COVID-19. За день до этого коронавирус обнаружили у 5218 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 1 046 370.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 27,6 миллиона человек, а скончались от нее более 900 тысяч.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет
-104946читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0030762читать позжечитаю позже

главное


Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео

Он ведет себя совсем не как собака.

407615читать позжечитаю позже

Животные
Таланты рыжих котов показали в коротких роликах28 августа

Они могут делать массаж собакам, пить воду из офисных кулеров, да и просто обаятельны.

1007103читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM