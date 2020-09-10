Назван неконтролируемый источник заражения коронавирусом

В условиях пандемии большую опасность представляют бессимптомные носители коронавируса, которые и являются неконтролируемым источником заражения, заявил вирусолог Виктор Зуев.

По его словам, в настоящий момент главная угроза исходит не от больных людей, которые находятся в больницах, а от «бессимптомников» с положительным тестом на COVID-19.

В этой связи он отметил, что не следует пока отказываться от ношения масок, в том числе в Москве.

Ученый подчеркнул, что, хотя бессимптомный носитель инфекции может выглядеть абсолютно здоровым, он выделяет вирус и в итоге становится неконтролируемым источником заражения.

«Вся моя надежда — да и большинства вирусологов — на вакцину, — сказал Зуев в беседе с ФАН. — Нам нужно создать минимум 60% этой иммунной прослойки, благодаря которой и прекратится циркуляция вируса среди нашего населения».

По данным на 10 сентября, в России за прошедшие сутки было выявлено 5363 новых случая заболевания COVID-19. За день до этого коронавирус обнаружили у 5218 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 1 046 370.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 27,6 миллиона человек, а скончались от нее более 900 тысяч.