Огненные штаты: калифорнийский пожар теперь видно из космоса

Лесные пожары, опустошающие Калифорнию и Орегон, теперь заметны даже из космоса. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало спутниковые снимки, сделанные аппаратом NOAA GOES-17.

Площадь пожара не сокращается, и сейчас мы видим огонь даже из космоса. О катастрофе говорит и полученный нами анализ воздуха. Высокие концентрации опасных веществ, выделяемых при пожаре, могут повлиять на климат, а также ухудшить видимость. Кроме того, задымление мешает нормально дышать, у многих возникают проблемы с сердцем, обостряются мигрени из-за недостатка свежего воздуха, — пишут эксперты.

Марсианский город

Небо над районом залива Сан-Франциско теперь напоминает марсианский пейзаж: оранжевое зарево резко ухудшило видимость даже днем. Специалисты Национальной метеорологической службы (NWS) заявили, что взвешенный дым скоро будет опускаться к земле, что может привести к ухудшению качества воздуха, а также будет поступать все меньше и меньше света.

Напомним, что оранжевые облака появились над Калифорнией в среду, 9 сентября. Чрезвычайно плотные дымовые облака от крупных лесных пожаров почти полностью перекрывают солнечный свет в некоторых районах Северной Калифорнии.

Местные климатологи сообщают, что сильный ветер за последние несколько дней разнес пепел от пожара по всему штату. Несмотря на борьбу с огнем, площадь возгорания все увеличивается. Дым рассеивает синий свет, позволяя только желто-красному свету достигать поверхности земли, в результате чего небо кажется оранжевым.

Если дыма станет еще больше и он будет гуще, чем обычно, то большая часть света не сможет проникнуть сквозь эту пелену. Это может привести к еще более темному небу и плохой видимости, — говорят местные эксперты.

Ожидается, что жара в эти выходные дни в сочетании с выхлопными газами и дымами от пожаров вызовет нездоровое критичное качество воздуха в регионе. Медики советуют не покидать дом без особой нужды.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, общая площадь природных пожаров в штате возросла до 930,7 тысячи га. Данный показатель стал самым высоким в истории Калифорнии.

