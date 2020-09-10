«Я не сверну с избранного курса»: Кобзев обратился к жителям Приангарья

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев записал видеообращение к жителям Приангарья накануне выборов главы региона, которые пройдут с 11 по 13 сентября.

Кобзев подвел итоги девяти месяцев работы в Иркутской области и рассказал, как планирует управлять регионом, если, конечно, его поддержат на выборах.

Я не сверну с избранного курса и готов идти в том же темпе, что и всегда. Чтобы жизнь в области поменялась раз и навсегда. Чтобы дети не бегали в 40-градусный мороз в школьный туалет на улице. Чтобы женщины не ездили в роддом по разбитой дороге 200 километров. И чтобы мне никогда не было стыдно смотреть вам в глаза, — сказал Игорь Кобзев.

Он отметил, что для решения проблем Приангарья «сделано уже много, но это только начало масштабной работы».

«Если вы окажете мне честь своим доверием, даю слово офицера, я сделаю все, что в моих силах, чтобы это доверие оправдать», — пообещал чиновник.

Как пишет «ИркСиб», сегодняшнее обращение Кобзева — самое сильное выступление врио губернатора за девять месяцев.

