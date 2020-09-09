Стоматолог рассказала о странных жалобах, участившихся во время карантина

Американский стоматолог Тэмми Чен рассказала, что во время пандемии коронавируса и карантина участились случаи травмирования зубов, в частности переломов.

Спустя полгода пандемии я заметила странную особенность, которую нельзя однозначно объяснить. Только за последние шесть недель я видела больше переломов зубов, чем за предыдущие шесть лет непрерывной работы. Вместе с коллегами мы попытались разобраться, почему так происходит, — рассказала стоматолог.

Несмотря на то, что большинство стоматологических клиник были закрыты во время весеннего коронавирусного карантина, многие врачи, в том числе и стоматологи, перешли на работу онлайн.

Тем немногим клиникам, которые вели прием пациентов во время карантина, приходилось следовать строгим правилам. Во-первых, должны были проводиться регулярные уборки каждый час, все поверхности должны были быть продезинфицированы и тщательно обработаны. Также нужно было контролировать здоровье и температуру не только пациентов, но и самих врачей, поэтому закупались специальные защитные костюмы, обеспечить которые могли не все клиники. Как показывает статистика, большинство клиник просто закрылись, а в крупных городах стоматологии попытались уйти в онлайн. Но только у 20% клиник это получилось, так как для этого нужны онлайн-платформы и высокая квалификация врача, — пояснила «Ридусу» руководитель агентства стоматологического маркетинга и популярного ресурса о стоматологии Startsmile.ru Юлия Клоуда.

В своей статье Тэмми Чен говорит, что их клиника во время пандемии тоже обратилась к онлайн-технологиям. И одной из самых частых проблем, помимо стандартной боли, были жалобы о поломке зуба.

В нашем организме все связано, и даже малейший стресс может стать причиной ослабления иммунитета. Зубы крайне чувствительны к таким переменам. Когда мы нервничаем, мы непроизвольно сжимаем и стискиваем зубы, вызывая скрежет. Если перестараться, то можно легко отломить часть зуба, — говорит стоматолог.

Также переход на работу из дома вызвал резкую смену образа жизни. Если в офисе люди сидят в удобном кресле при хорошем освещении и смотрят в большой монитор, то дома они часто работают лежа с ноутбуком или вечером в сумерках.

Все это влияет на осанку, что также сказывается на здоровье зубов. Если во время работы за компьютером вы вытягиваете вперед шею или горбитесь, ваши мышцы работают дополнительно, чтобы поддерживать голову.



Если провести в таком положении целый день, создастся чрезмерное напряжение, которое оказывает негативное последствие на нервную систему. А это может привести к скрежету зубов ночью. Это особенно опасно для больных зубов, так как во время сна вы не можете контролировать напряжение.