Ждать ли технологической «зимы» после пандемии и кризиса

Разработка и обучение нейронных сетей развиваются очень быстро: компании инвестируют миллионы долларов в новые технологии, data science становится все более популярным. Но все мы знаем, что высокие технологии всегда завязаны на высоких бюджетах, без которых развития, увы, не будет.

«Ридус» пообщался с IT-специалистом, основателем компании Outlines Tech Александром Пряхиным, который проанализировал последние тренды в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и рассказал редакции, как устроена эта отрасль и стоит ли ожидать еще одной технологической «зимы» после пандемии и кризиса.

Сейчас технологии AI развиваются очень быстро. Нейронные сети самообучаются в геометрической прогрессии. Однако Стивен Хокинг считал, что появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы. А Илон Маск уже высказывал опасения по поводу разработки DeepMind от Google. Что касается ближайших перспектив, «зиму» искусственного интеллекта прогнозировали еще в 2019 году. Сейчас финансирование ИИ в России урезали на 100 миллиардов, и не стоит ожидать, что скоро в эту сферу будут вкладываться крупные суммы, — пояснил «Ридусу» Пряхин.

Однако эксперт уверен, что развитие ИИ-технологий не остановится полностью: на рынке множество компаний и специалистов, которые продолжают посвящать жизнь разработке искусственного интеллекта, а значит, будет появляться еще много новых продуктов с его использованием.

Что же ты такое, ИИ?

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) — глобальное понятие, обозначающее любые технологии, которые позволяют компьютеру имитировать человеческий интеллект: рассуждать, решать проблемы и строить логические связи.

Один из методов обучения компьютера алгоритмам — машинное обучение, которое включает в себя создание искусственных нейросетей по аналогии с человеческим мозгом и их глубокое обучение для решения задач.

Важно понимать, что настоящего искусственного интеллекта еще не существует. Создаваемые сейчас программы способны решать только узконаправленные задачи (синтез речи, распознавание изображений и другие), в отличие от человека, умеющего размышлять над задачами из разных сфер жизни.

Хайп, да и только

Многие стартапы хайпят на понятии искусственного интеллекта, вводя в заблуждение инвесторов красивыми маркетинговыми презентациями и привлекая большие суммы на развитие. В ряде случаев за модными словами AI, ML, Big Data скрываются простые алгоритмы или даже обычный ручной труд, — рассказал «Ридусу» эксперт.

Несмотря на высокие скорости развития, искусственный интеллект еще не стал технологической основой работы большинства компаний. И дело не всегда в отсутствии финансирования.



Во-первых, эта отрасль страдает от нехватки специалистов: обучение кадров работе с новыми технологиями требует инвестиций. Не все компании готовы нести дополнительные расходы.

Во-вторых, нет технологий и продуктов массового пользования: готовые к экспериментам компании внедряют новые продукты, набирая кейсы в свою копилку. Однако экспериментировать хотят не все, тем более у многих компаний плохо обстоят дела с внутренним предпринимательством.

Также многие компании не видят потребности в использовании ИИ, так как не знакомы с кейсами, например, по оптимизации бизнес-процессов, считает эксперт.

Посткоронавирусный ИИ

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют спад финансирования развития области искусственного интеллекта, сейчас он бы мог показать весь свой потенциал.

Например, ИИ особенно полезен в медицинской сфере. Не только для проведения операций, но и для выполнения рутинной работы. Например, разбора анализов, сбора и обработки данных в медицинских учреждениях.

Разработки ИИ в области медицины есть и в России. Botkin.ai — российский стартап, платформа которого анализирует и обрабатывает медицинские снимки, позволяя диагностировать заболевания и обращать особое внимание на определенные участки. Точность алгоритма составляет 95%.