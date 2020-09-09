Иркутская область получит 500 миллионов рублей на дороги

Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев договорился с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным о выделении из федерального бюджета 500 миллионов рублей на реализацию в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги».

Таким образом, субсидия на развитие сельских дорог будет увеличена в два раза — до 214 миллионов рублей. Также на 100 миллионов рублей увеличится фонд восстановления пострадавших от чрезвычайных ситуаций дорог — до 603 миллионов рублей.

Еще Хуснуллин поддержал идею врио главы Иркутской области о развитии дорожной инфраструктуры Листвянки. Кроме того, по словам вице-премьера, Минтранс РФ поддержал строительство аэропорта в Бодайбо. Его внесли в перечень приоритетных проектов. Стоимость строительства аэропорта составит около четырех миллиардов рублей.

Игорь Иванович Кобзев активно «прессует» федеральный центр. И центр выделяет деньги по запросу региона на дороги. Мы всегда готовы помогать тем, кто делает. А Кобзев — делает, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

«Конечно, за 500 миллионов сделать дороги в Иркутской области идеальными невозможно. Но курочка по зернышку клюет, как говорят в народе. Сегодня выделили 500 миллионов рублей, завтра еще выделят и так далее. Кобзев начал активно привлекать федеральное финансирование, и это уже хорошо», — так прокомментировал «Ридусу» ситуацию председатель союза дорожников Иркутской области Николай Хиценко.