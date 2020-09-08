Названы причины успеха Республики Коми в борьбе с эпидемией коронавируса

На YouTube-канале Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) вышел новый выпуск проекта «Факт Up», основной темой которого стала борьба с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями в Республике Коми.

В начале пандемии Республика Коми занимала одно из лидирующих мест по числу заболевших. Но в кратчайшие сроки представители власти смогли справиться с ситуацией и спуститься на 50-е место в рейтинге по распространению COVID-19.

Большую роль в борьбе с пандемией сыграли медицинская профессиональная подготовка и опыт руководителя региона Владимира Уйбы.

«Все надо было делать поступательно, но в высоком темпе — разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры», — рассказал в интервью ЭИСИ врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

Также региональные власти понимали необходимость борьбы и с последствиями заболевания, поэтому было принято решение о создании специализированных центров как для лечения пациентов, так и для их реабилитации.

«Факт UP» — проект, в котором устраивается настоящая проверка региональных органов власти, выявляются проблемы и ведется открытый диалог с жителями, экспертами и чиновниками. Каждый выпуск — новая точка на карте, реальная проверка практик и инициатив и объективная картина происходящего. Ведущая проекта — Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ ЭИСИ.

