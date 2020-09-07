В Турции 12 российских туристов заразились COVID-19

Два россиянина госпитализированы в Турции в связи с заражением коронавирусом. Всего инфекция обнаружена у 12 туристов из России. Об этом рассказал телеканалу «Россия-24» посол РФ Алексей Ерхов.

Десять человек поместили на карантин в отеле в Анталье, отметил посол. Заразился ли еще кто-нибудь из россиян, пока неизвестно.

«Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — заявил Ерхов в эфире телеканала.

Российские самолеты начали летать в Анталью, Даламан и Бодрум с 10 августа. До этого с конца марта прямое авиационное сообщение с Турцией отсутствовало из-за пандемии.

В начале сентября турецкий Минздрав отметил резкий рост числа заражений коронавирусом. Заговорили о «второй волне».