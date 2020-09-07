«Сажать в тюрьму»: депутат призвал лишать свободы коммунальщиков

За плохое качество услуг ЖКХ коммунальщиков следует наказывать вплоть до лишения свободы, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что на россиянах наживаются, необоснованно рассчитывая тарифы.

По его мнению, если горячая вода поступает не той температуры, в этом случае ресурсоснабжающая организация должна нести ответственность.

«Нужно жестко регулировать, бить по рукам, наказывать рублем, сажать в тюрьму», — сказал Нилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат пояснил, что в сфере ЖКХ, как ему кажется, работает огромное количество мошенников, поэтому в случае массовых нарушений необходимо привлекать правоохранительные органы с целью возбуждения уголовных дел.

Как сообщает газета «Известия», до конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей. За нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» писал о том, что муниципальные депутаты двух московских районов Люся Штейн и Елена Селькова сообщили, что им приносили на подпись акты о приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых стоимость работ прописана исчезающими (симпатическими) чернилами.

Кроме того, многие москвичи подозревают, что расхищение муниципального бюджета производится также под видом реконструкции или ремонта тротуаров. Иногда ремонт происходит по совершенно непонятным причинам, поскольку никаких видимых повреждений заменяемые покрытия не имеют.