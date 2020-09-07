Ушел из жизни актер Сергей Колтаков

В возрасте 64 лет после тяжелой болезни скончался актер Сергей Колтаков, известный по фильмам «Зеркало для героя», «Армавир», «Искусство жить в Одессе», а также по сериалам «Уходящая натура» и «Екатерина: взлет».

О кончине Колтакова сообщил режиссер Григорий Константинопольский, у которого актер снимался в двух фильмах.

По словам режиссера, во время съемок их последней совместной работы «Мертвые души» Колтаков уже был тяжело болен, но держался молодцом.

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — сказал Константинопольский в интервью ТАСС.



Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Сначала он учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова, а в 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС.

