Ушел из жизни актер Сергей Колтаков
- 07 сентября 2020, 17:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 64 лет после тяжелой болезни скончался актер Сергей Колтаков, известный по фильмам «Зеркало для героя», «Армавир», «Искусство жить в Одессе», а также по сериалам «Уходящая натура» и «Екатерина: взлет».
О кончине Колтакова сообщил режиссер Григорий Константинопольский, у которого актер снимался в двух фильмах.
По словам режиссера, во время съемок их последней совместной работы «Мертвые души» Колтаков уже был тяжело болен, но держался молодцом.
«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — сказал Константинопольский в интервью ТАСС.
Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Сначала он учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова, а в 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС.
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