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Ушел из жизни актер Сергей Колтаков

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© кадр из фильма "Союз спасения"

© кадр из фильма "Союз спасения"

В возрасте 64 лет после тяжелой болезни скончался актер Сергей Колтаков, известный по фильмам «Зеркало для героя», «Армавир», «Искусство жить в Одессе», а также по сериалам «Уходящая натура» и «Екатерина: взлет».

О кончине Колтакова сообщил режиссер Григорий Константинопольский, у которого актер снимался в двух фильмах.

По словам режиссера, во время съемок их последней совместной работы «Мертвые души» Колтаков уже был тяжело болен, но держался молодцом.

© кадр из фильма "Зеркало для героя"

«Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — сказал Константинопольский в интервью ТАСС.

© кадр из фильма "Искусство жить в Одессе"

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Сначала он учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова, а в 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС.

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