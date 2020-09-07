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Белорусский бизнес устремился в Латвию

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Около сотни белорусских компаний задумались о переезде в Латвию и уже запросили консультации о такой возможности, сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

По его словам, десять компаний уже решили перенести свой бизнес в Латвию полностью или частично.

Рожкалнс отметил, что белорусский бизнес, включая ведущие IT-компании страны, выразил свою заинтересованность в тех возможностях, которые предоставляет Латвия.

«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии», — цитирует его «Интерфакс».

В частности, белорусским предпринимателям предлагается оформить так называемую стартап-визу или «голубую карту» Евросоюза. Это означает, что высококвалифицированным специалистам и членам их семей будет предоставлен в Латвии временный вид на жительство.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Минске были арестованы на два месяца топ-менеджеры IT-компании PandaDoc, которых подозревают в хищениях на сумму около 40 тысяч долларов. В офисе компании и дома у части сотрудников прошли обыски.

В PandaDoc происходящее считают репрессиями в ответ на действия основателя компании Микиты Микадо, который поддержал участников протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко и предложил финансовую помощь силовикам, желающим уволиться из органов.

В связи с произошедшим компания заявила о готовности закрыть свой минский офис и начать создание альтернативы «Парка высоких технологий» за пределами Белоруссии.

«Ридус» также писал о том, что в конце августа российский IT-гигант «Яндекс» провел эвакуацию своих сотрудников из белорусского офиса. Часть из них покинули страну, часть была перевезена из Минска в загородные дома. После обысков в минском офисе компания решила перестраховаться и вывезти сотрудников из города несмотря на то, что почти все они работали в удаленном режиме.

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