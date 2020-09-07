Взгляд из Сербии на сделку в США: «надежда вернуть Косово не умрет никогда»

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти 4 сентября подписали в Вашингтоне некий документ, носящий название «Экономическая нормализация». При заключении соглашения присутствовал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, назвавший сделку «важной и исторической». Это, по его мнению, «новый подход к преодолению различий» после «десятилетий истории насилия и трагедий», а также множества провальных переговоров. Стороны диалога, как подчеркнул американский лидер, «фокусируются на экономике», что должно привести к потеплению отношений. Новый раунд переговоров Вучича и Хоти должен пройти в понедельник в Брюсселе под присмотром чиновников Евросоюза.

Сербский журналист и обозреватель издания Balkanrus.com Миодраг Миликич, подчеркнул в беседе с «Ридусом», что Приштина регулярно, на каждой встрече инициирует вопрос о подписании признания независимости Косово. Сербская же делегация в переговорах пока старается не нарушить Конституцию страны.



Вучич и Хоти формально заверили подписями разные документы. Они отличаются последним пунктом, в котором определяются отношения обеих стран с Израилем. Сербия обязуется перевести свое посольство в Иерусалим из Тель-Авива. В косовском варианте Косово и Израиль соглашаются признать друг друга и установить дипломатические отношения.

Обе стороны также признают террористической организацией «Хезболлу», что высоко оценил Дональд Трамп. Он даже назвал в Twitter подписание документа «еще одним великим днем для мира на Ближнем Востоке».

Главная политическая составляющая соглашения состоит в том, что Сербия обязуется не призывать мировое сообщество к непризнанию Косово, а Приштина обещает не добиваться членства в международных организациях.

«Согласно Конституции, признание независимости любой части страны является незаконным. Сама сербская власть знает, что подписью о независимости Косово и Метохии она ускоряет процедуру собственного удаления от власти. Если случится чудо, и признание вдруг как-то случайно произойдет, команде Вучича будет очень тяжело объяснить это народу, который проголосовал за них», — сказал Миликич.



Он также напомнил, что Сербия давно испытывает давление со стороны Соединенных Штатов и большинства стран Евросоюза, а теперь еще и Израиля. Они требуют признать независимость части сербской территории.

«Но МИД Сербии все равно действует по-своему, соразмерно взгляду ну вопрос всего сербского народа. Благодаря упорному труду главы МИД Ивицы Дачича, многие государства, вместе с Сербией, так и не признали независимость Косово, а иные — успели пересмотреть свою позицию. Надежда сербов вернуть себе Косово не умрет никогда», — еще раз подчеркнул Миликич.

Что касается экономики, то Сербия и Косово обязались реализовать уже согласованные «с подачи» США крупные проекты. Оговорено строительство скоростной автомагистрали между Белградом и Приштиной, а также открытие между ними прямого железнодорожного сообщения. В перспективе трассу могут продлить до побережья Адриатического моря.

Косово присоединится к визовому соглашению, заключенному в прошлом году Сербией, Албанией и Северной Македонией. Оговаривается и совместное использование при содействии Соединенных Штатов пограничного озера Газиводе и ряда пунктов на общих рубежах.

Кроме того в Белграде должно открыться представительство американской корпорации U. S. International Development Finance. Она собирается финансировать проекты местного и регионального значения.

Приштина и Белград также берут на себя ряд других взаимных обязательств, в которых просматривается «рука Вашингтона». В обещании «диверсифицировать источники снабжения энергоносителями», эксперты уже увидели потенциальный отказ от российского газа. А в намерениях использовать 5G только от «надежных поставщиков» — от китайских технологий.

О многом говорит и обязательство по использованию новейших американских технологий в области борьбы с терроризмом и киберпреступностью. Как пишет «Коммерсант», Сербия и Косово «выражают готовность» подключиться к системе, которую возглавляет Вашингтон. Это расширяет и возможности для взаимодействия Белграда и НАТО.

Россия пока официально не комментирует соглашение. Однако официальный представитель МИД Мария Захарова сделала красноречивую запись в Facebook. Она сравнила поведение Трампа при встрече с Вучичем с допросом. И посоветовала сербскому лидеру впредь вести себя, как героиня известного фильма «Основной инстинкт».

Захарова уже объяснила свой пост в социальной сети. «Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны „исключительных“. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности», — написала она.