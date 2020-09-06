Эрдоган призвал ЕС «оставаться объективным» в Восточном Средиземноморье

Евросоюзу следует сохранять справедливость, беспристрастность и объективность при решении региональных вопросов. Особенно, если речь идет Восточном Средиземноморье, заявил во время телефонных переговоров с главой ЕС Шарлем Мишелем президент Турции Тайип Эрдоган.

6 августа министры иностранных дел Греции и Египта подписали соглашение о демаркации зон в Средиземном море. Парламенты обеих стран уже ратифицировали этот документ. В Афинах считают, что соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону.

Анкара в ответ заявила о непризнании данного документа, направив военные корабли и исследовательское судно Oruc Reis к греческому острову Кастелоризон (Мейисти), расположенному в двух километрах от турецкого побережья. Турция намерена провести сейсмическую разведку на шельфе. Афины немедленно заверили, что будут отстаивать свои суверенные права и привели в боевую готовность свои вооруженные силы.

Эрдоган в беседе с Мишелем заявил, что «Греция и некоторые страны — члены ЕС должны выполнять возложенные на ЕС обязательства в рамках справедливости с точки зрения предотвращения эскалации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море». Он также подчеркнул, что «провокационные слова и шаги европейских политиков в отношении региональных вопросов не будут служить разрешению ситуации».

Эрдоган считает, что отношение Евросоюза к Восточному Средиземноморью будет «испытанием искренности» с точки зрения международного права.

«Господин президент призвал институты ЕС оставаться справедливыми, беспристрастными и объективными, а также действовать ответственно по всем региональным вопросам, особенно в Восточном Средиземноморье», — цитирует ТАСС коммюнике канцелярии Эрдогана.

По данным агентства, Мишель в беседе с Эрдоганом подчеркнул необходимость проведения многосторонней конференции, которая поможет урегулировать ситуацию в Восточном Средиземноморье. Глава Евросоюза подчеркнул важность мирного разрешения конфликта и призвал Анкару воздержаться от действий, которые могли бы обострить напряженность в регионе. Лидеры союза намерены обсудить проблему на ближайшем саммите 24−25 сентября.

Тем временем, по данным турецких СМИ, к границе с Грецией уже перебрасываются танки от сирийских рубежей. Греческая пресса даже опубликовала фотографии и видео транспортировки боевой техники. Некоторые агентства выступили с опровержением данной информации.