Ведущий «Адской кухни» нашел невесту через два месяца после развода

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев развелся с женой, с которой прожил 23 года, и спустя два месяца нашел себе молодую невесту.

Об этом стало известно в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

Ивлев и его 28-летняя возлюбленная Валерия Куденкова раскрыли подробности своих романтических отношений.

В частности, Куденкова рассказала о том, как Ивлев довольно прозаично сделал ей предложение в домашней обстановке. «Иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: «Кольцо ищет», — вспоминает она.

Сам телеведущий признался, что это событие произошло через три дня после переезда пары в новый дом, приобретенный Ивлевым после развода с женой. «Без ложной скромности скажу — у меня 400 квадратов, такой небольшой гараж», — похвастался он.

Информация о разводе Ивлева появилась в июне. По слухам, шеф-повар изменил своей супруге, однако сам он опроверг эти домыслы.

Константин Ивлев прославился участием в таких кулинарных телешоу «Адская кухня», «На ножах», «Спросите повара» и «Неделя еды».

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