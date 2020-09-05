Глава Минобороны рассказал о модернизации российских танков Т-72

Все российские танки Т-72 планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По завершении Армейских игр — 2020 он рассказал журналистам, что несколько лет назад в первых соревнованиях участвовали модификации Т-72Б1, после чего специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

По словам Шойгу, в результате появилась модификация Т-72Б3М, которая не только не уступает по своим характеристикам современным зарубежным танкам, но в чем-то их и превосходит.

«В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — цитирует главу военного ведомства ТАСС. Он уточнил, что отечественные танки Т-72Б3 обладают повышенной подвижностью, надежностью и эргономикой.

Как писал ранее «Ридус», в корпорации «Ростех» выразили уверенность в том, что «Армата» по своим техническим и боевым возможностям превосходит все танки мира, и «государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений».