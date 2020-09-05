Украинцев будут лишать зарплаты и имущества за долги по ЖКХ

Верховная рада Украины рассматривает возможность ужесточения наказания для граждан, имеющих задолженность по оплате услуг ЖКХ.

Согласно проекту закона, если к 1 ноября 2020 года неплательщик не рассчитается полностью по долгам за «коммуналку» или не заключит с обслуживающей компанией договор о реструктуризации недоимок, должнику будут грозить беспрецедентные санкции.

Как считают независимые аналитики, данное нововведение поставит на грань нищеты сотни тысяч украинцев.

В меморандуме правящей партии «Слуга народа» (СН) сообщается, что на сегодняшний день задолженность граждан Украины за потребленную электроэнергию, а также тепло и водоснабжение превышает 63 миллиарда гривен (около 170 миллиардов рублей). «Киев обязан доказать мировому сообществу, что он намерен пресекать попытки игнорирования выплат по действующим тарифам ЖКХ», — говорится в этом документе.

По мнению юрисконсульта Владимира Борового, меры такого «пресечения» действительно можно назвать радикальными. «В частности, по постановлению суда с должника будет удержано до 70% заработной платы, а за систематические невыплаты он может лишиться части имущества», — сказал он в интервью ФАН. Боровой добавил, если сумма долга в несколько раз превысит установленный правительством размер реструктуризации, составляющий сейчас 50 тысяч гривен, власти получат право рассмотреть вопрос об отчуждении у неплательщика недвижимости.

Таким образом, в обозримом будущем остаться не только без средств к существованию, но и без крыши над головой могут до 300 тысяч украинцев, полагает эксперт.

Ранее «Ридус» писал о том, что в декабре прошлого года украинцам пообещали снижение тарифов ЖКХ после заключения соглашения с Россией по газу.