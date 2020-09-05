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В Чите военного приговорили за двойное убийство к исправительным работам

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель Читы, военнослужащий Павел Торов, совершивший жестокое убийство двух человек, был приговорен к полутора годам исправительных работ.

Вдова одного из погибших в ужасе от такого решения суда и собирается искать справедливости в высоких инстанциях. Она намерена обратиться в СК РФ и к губернатору Забайкальского края.

По ее словам, дело не было до конца расследовано, поскольку военные не хотели широкой огласки. Свидетелей, которые видели, как Торов убивал, попросту проигнорировали.

Как сообщает Mash, защита обвиняемого настаивала на том, чтобы действия Торова были признаны самообороной.

«Ридус» ранее писал о том, что Павел Торов нанес Вячеславу Гаврилову 26 ножевых ударов, а Александру Прохорову — 14 ударов. Оба погибли от ранений и черепно-мозговых травм.

До суда Торов находился под домашним арестом, а следствие рассматривало его действия как самооборону.

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