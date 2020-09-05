Суд запретил полиции Детройта применять слезоточивый газ и дубинки

Суд американского города Детройт наложил временный запрет на использование стражами порядка при разгоне демонстраций слезоточивого газа, дубинок, резиновых пуль и щитов.

Кроме того, полицейскими запрещается применять удушающие приемы во время акций протеста.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск, поданный общественным движением Detroit Will Breathe, участники которого обвиняли полицию в применении чрезмерной силы при сдерживании протестующих.

Как сообщает Associated Press, запрет будет действовать в течение минимум двух недель.

Напомним, 25 мая полицейские задержали в Миннеаполисе возле продуктового магазина 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после предпринятой им попытки расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания офицер полиции Дерек Шовен передавил Флойду горло коленом, в результате чего тот умер.

Этого происшествие вызвало массовые беспорядки не только в городе, но и по всей стране.

В августе одна из правозащитных организаций США выступила с призывом распустить федеральное Министерство внутренней безопасности, созданное еще при Джордже Буше-младшем, чтобы координировать действия различных силовых структур в рамках «войны с террором». По мнению правозащитников, действия спецназа МВБ по разгону акций протеста в Портленде, штат Орегон, показали, что это ведомство «не способно работать в соответствии с конституцией».