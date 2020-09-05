Фейки недели: Бабченко вернулся в Москву, и его почти сразу избили коллеги

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Как Бабченко отпраздновал День независимости Украины в Москве

Сбежавший в Киев журналист Аркадий Бабчекно вернулся в Москву. Об этом сообщило издание «Царьград».

Аркадий «вышел на работу в толстовке с государственной украинской символикой, в результате чего поймал на себе множество косых взглядов», пишет российское патриотическое СМИ.

Вечером, продолжает «Царьград», Бабченко пригласил коллег отметить День независимости Украины. В ходе попойки журналист пытался убедить своих собеседников, что в происходящем на Украине виноваты исключительно русские, а Россия — страна-агрессор. Итогом дружеской встречи стала потасовка, в которой господин Бабченко потерпел поражение. Драка случилась, уверяют журналисты «Царьграда», после фразы Аркадия о том, что во время пожара в одесском Доме профсоюзов «сгорело мало колорадов».

Печальная история о праздновании Дня независимости Украины в Москве действительно была опубликована на странице Бабченко в Facebook. Только речь в тексте идет не об Аркадии, а о неком Саше. Как сотрудники «Царьграда» могли этого не заметить — загадка.



Бабчекно прокомментировал заметку «Царьграда» весьма лаконично: «Вы фантастические д******ы».

Ужас патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл отказался прививаться новой российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявило издание «Открытые медиа» со ссылкой на заместителя главы синодального отдела по взаимодействию церкви со СМИ Вахтанга Кипшидзе.

В РПЦ удивились столь категоричной подачи информации в СМИ. Кипшидзе отметил, что журналисты несколько исказили его комментарий. По его словам, патриарх вовсе не отказывается от вакцины, а просто хочет дождаться, когда препарат пройдет все клинические испытания.



Ранее прививку от коронавируса сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Курской области Роман Старовойт и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Налог на «секонд-хенд»

В России хотят ввести 13-процентный налог на продажи поддержанных вещей с помощью ресурсов «Авито», «Юла» и прочих электронных площадок. Об этом написали «Ведомости», сославшись на источник в Министерстве финансов.

В материале газеты было указано, что налог на «секонд-хенд» принесет в российский бюджет порядка 80 миллиардов рублей.

Позже Минфин выступил с официальным опровержением данной информации. «Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается», — подчеркнули в ведомстве.

В результате газете «Ведомости» пришлось извиняться перед читателями за фейк.