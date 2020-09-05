«Примат национального права»: как защитить личные данные от IT-шпионов

Использование личных данных интернет-пользователей — дело обыденное. Такая политика вполне законна, ведь каждый пользователь подписывает соглашение, наделяя IT-компании правом распоряжаться своими персональными данных. Взамен люди получают массу возможностей и инструментов, о которых в недавнем прошлом можно было лишь прочитать в фантастических книгах. Сеть позволяет работать из любой точки мира, совершать покупки, не выходя из дома, смотреть фильмы, какие по вкусу, и многое другое.

Цифровые шпионы из Миссисипи

IT-компаниям нужны личные данные пользователей в основном для таргетированной доставки рекламы. Это такой способ онлайн-рекламы, при котором поиск аудитории настраивается в соответствии с возрастом, интересами и характеристиками людей. Однако персональные данные могут использоваться не только с целью продвинуть на рынке какой-либо товар или услугу.

В 2019 году группе преподавателей, аспирантов и студентов из Университета штата Миссисипи удалось с помощью IT-технологий отследить GPS-сигналы мобильных телефонов 48 российских военнослужащих во время инцидента на полигоне ВМФ РФ в Неноксе. Ученые-шпионы смогли также зафиксировать дальнейшие передвижения этих людей в Москву, Санкт-Петербург и даже на закрытые военные объекты в Архангельске и Северодвинске.

Как пишет Wall Street Journal, слежка велась в рамках эксперимента, призванного продемонстрировать возможности использования данных сотовой связи из открытых источников для военных и разведывательных целей. Примечательно, что спонсором данного проекта выступил Пентагон.

Исследование в Миссисипи проводилось с помощью инструментов компании Babel Street, обрабатывающей данные потребителей, собранные крупнейшими корпорациями и разработчиками мобильных приложений. Обычно такая информация применяется для геомаркетинга — взаимодействия с потенциальными потребителями, основанном на их местоположении. Однако, сообщает Wall Street Journal, Babel Street продает свои наработки не только коммерческим организациям, но и силовым ведомствам США, а также властям Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Германии, Сингапура и других стран.

Понятно, что компании, которые предлагают услуги или распространяют товары через интернет, не могут не собирать данные о пользователях. От этого зависит их заработок. Но где гарантия, что эта информация не будет использована в политических играх?

Битва за суверенитет

Электронная слежка стремительно совершенствуется. При этом никакой технологической разницы между слежением в коммерческих целях и IT-шпионажем не существует, отметил в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

«Практика интернет-слежения требует серьезного правового регулирования. Для России в данном вопросе важнейшим приоритетом является примат национального законодательства в цифровой сфере и возможность применять наше законодательство на своей территории. К сожалению, подобный формат игнорируется транснациональными IT-гигантами — кластерами цифрового развития. Это касается и корневых серверов, которые, как мы считаем, должны находиться в том числе и в России, раз международные корпорации работают на рынке РФ, собирая данные о россиянах, и появления в нашей стране официальных представительств транснациональных IT-корпораций», — рассказал эксперт.

«То же самое можно сказать о прозрачности деятельности социальных сетей. Решается эта задача весьма тяжело, причем во всем мире. Транснациональные корпорации пытаются всеми способами тормозить этот процесс, лоббируют свои интересы на уровне правительств разных стран. Правда, получается у них не всегда. Не так давно социальной сети Facebook был выписан штраф в пять миллиардов долларов за то, что сведения о 87 миллионах пользователей соцсети незаконно оказались в распоряжении у компании Cambridge Analytica. Напомню, что британская компания Cambridge Analytica сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, и данные о пользователях ей понадобились для анализа политических предпочтений избирателей. История с Cambridge Analytica подтверждает тезис о том, что призвать к ответу IT-компании вполне возможно, если они, конечно, официально находятся в юрисдикции той или иной страны», — подчеркнул Кирьянов.

По его мнению, мировому сообществу пора задуматься о создании системы международного правового регулирования IT-корпорации. В противном случае национальные государства могут со временем утратить суверенитет, став неким придатком транснациональных компаний, зарегистрированных на территории США.

Разумеется, такая система появится очень нескоро. Но Россия уже активно работает над популяризацией подобных идей. Сегодня, например, мы плотно приступили к совершенствованию собственного законодательства. Недавно в Конституцию были внесены поправки, обязывающие государство защищать пользователей от нелегального использования их данных. Также был принят закон об устойчивом Рунете, предполагающие создание собственных корневых серверов. Так что на высшем уровне необходимые законодательные решения есть. Кроме того, мы добиваемся открытия официальных представительств зарубежных цифровых гигантов в РФ, — сказал Артем Кирьянов.

Сегодня имеется широкий набор инструментов давления на IT-корпорации, чтобы «заставить их уважать национальные законы отдельно взятой страны», считает эксперт.

«Если говорить о самых жестких мерах воздействия, то это может быть блокировка тех или иных площадок на территории государства. Но есть и более мягкие способы, которые применяются, например, в Турции. Там за неисполнение национального законодательства IT-компаниям грозит замедление трафика. Почему бы России не перенять опыт Турции? А еще мы можем ввести оборотные штрафы. Это штрафы, которые составляют не какую-то конкретную сумму, а процент от общего оборота компаний. Другой вопрос — необходимо тесное сотрудничество с иностранными юрисдикциями, чтобы мы могли настаивать на выплате этих штрафов. Я не раз предлагал заняться данным вопросом структурам, которые официально защищают права граждан России на международном уровне», — подытожил Кирьянов.