«Мы не будем ничего рекомендовать»: глава ВОЗ о вакцине от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что агентство здравоохранения не будет рекомендовать какую-либо вакцину COVID-19 до того, как будут проведены все необходимые тесты на безопасность и эффективность.

Несмотря на то, что Россия и Китай уже начали использовать свои экспериментальные вакцины до завершения крупных исследований, у нас все еще нет вакцины, которую мы можем рекомендовать, — заявил глава ВОЗ.

На брифинге для прессы в пятницу, 4 сентября, Тедрос Гебрейесус сказал, что вакцины — это долгосрочный и очень ответственный продукт, поэтому с презентацией первой вакцины от коронавируса они не планирую торопиться.

Тедрос призвал людей, выступающих против вакцинации, провести собственное расследование. Движение против вакцин мешает работе ВОЗ в такой ответственный период, как пандемия коронавируса. Глава ВОЗ предлагает антипрививочникам тщательно изучить статистику, и посмотреть, как изменился мир после появления вакцинации.

Несмотря на то, что ВОЗ пока не рекомендует вакцину от коронавируса, многие страны уже представили своих кандидатов. Так, на прошлой неделе Великобритания заявила, что готовится пересмотреть свои законы, чтобы любая эффективная коронавирусная вакцина могла использоваться до того, как она будет полностью лицензирована и одобрена ВОЗ.



В августе Россия стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину COVID-19, еще не прошедшей заключительный третий этап тестирования. Вчера, 4 сентября, российские ученые опубликовали данные первых исследований, предполагающих, что вакцина «Вектор V» безопасна и вызывает ответ антител.

Однако надо понимать, что российская вакцина еще не прошла третью фазу исследований. Тем не менее, она в настоящее время тестируется примерно на 40 000 человек и предлагается параллельно врачам и учителям.



Также вакцину получают известные актеры и политики. Например, отечественную вакцину от коронавируса поставили одна из дочерей президента Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу, и мэр Москвы Сергей Собянин.