Врачи рассказали о ранних симптомах женских видов рака

Американские врачи опубликовали статью, в которой сообщается, что новые случаи «женской онкологии» — рака шейки матки, эндометрия, яичников, влагалища и вульвы, диагностируются каждые 5 минут.

Специалисты из фонда борьбы с женским раком пишут, что примерно из 90 000 женщин в США, которым поставлен диагноз рак, более 33 000 так и не смогут его побороть.

Доктор Аманика Кумар, акушер-гинеколог клиники Майо, говорит, что женщины могут сделать несколько вещей, чтобы снизить риск развития гинекологических раковых заболеваний. Это важно знать, что вовремя заметить изменения в своем организме.

Каждый вид рака немного отличается, и нельзя наверняка сказать, у кого в будущем случится онкология. Слишком много факторов, в том числе экология, наследственность, вредные привычки, стресс. Но я говорю своим пациентам, что самое главное — это помнить о здоровом образе жизни и поддерживать нормальный вес, — пишет врач.

Доктор Кумар говорит, что здоровое питание и физические нагрузки снижают риск многих видов рака. Также важно ежегодно посещать гинеколога, сдавать анализы и проходить УЗ-диагностику.

Помимо базового посещения врача, необходимо самостоятельно интересоваться новыми тестами и обследованиями, которые могут помочь выявить проблему на ранней стадии. Наука не стоит на месте, и каждый год появляются новые скрининги, уверена врач.

Также не стоит игнорировать необычные симптомы или частое недомогание. Такие вещи, как обильное или слишком скудное кровотечение, частое вздутие живота и раннее пресыщение могут говорить о ранних стадиях онкологии.

