Хулиганы на квадроциклах испортили игру Warhammer на полигоне под Тверью

В конце августа на полигоне «Глория» в Тверской области прошла широкомасштабная полевая игра Warhammer.

Свои коррективы в ее проведение внесла эпидемиологическая обстановка в стране: количество игроков ограничили до 500, отменили парад-открытие и ежедневно измеряли температуру.

Все эти антикоронавирусные меры не могли помешать истинным фанатам игры, однако нашлись люди, решившие предложить свои правила. Многим они пришлись не по душе.

Как сообщила на своей странице криминолог Наталия Никифорова, навязать собственную стратегию игры решил некий Вадим Старов вместе со своими сподвижниками. «Сам он называет себя автором уникальной системы бесконтактного боя, но в этих наших интернетах чаще всего рядом с его именем идет приписка „шарлатан“ или „сектант“», — пишет она.

Собственное представление об игре у этих «участников» заключалось в том, что они позволяли себе гонять по полигону на квадроциклах, задирать игроков, не стесняться в выражениях, весело помахивать травматом и запечатлевать все это на видео. В итоге, чтобы, вероятно, не оставлять сомнений в своей крутости, эти «лихие парни» сбили своими квадроциклами двух человек.

По словам Никифоровой, «трое суток ребята Старова кошмарили полигон». Попытки утихомирить их со стороны организаторов, представителей ЧОП и местной полиции оказались безрезультатными.

В свою очередь в официальном комментарии МГ Крафт, организатора мероприятия, говорится, что конфликт был исчерпан после того, как удалось добиться присутствия на полигоне с вечера 29 августа местного участкового.