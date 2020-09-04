найти ×
   
  • USD -0.29
    75.18
  • EUR -0.10
    89.04
СохранитьСохранено0
×

00985

Из-за пандемии количество жертв депрессии выросло в три раза

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

За время пандемии коронавируса резко ухудшилось психологическое состояние населения. Так, только в США в три раза чаще стали сообщать о синдромах депрессии.

Тревожность возросла не только в период самоизоляции, но и после, когда людям пришлось привыкать к жизни в новых условиях.

Так, национальный опрос, в котором приняли участие 1400 человек, показал, что до пандемии только 9% респондентов сталкивались с депрессией, однако во время пандемии эта цифра возросла до 28%.

© pixabay.com

© pixabay.com

Авторы исследования, опубликованного в издании HealthDay, удивлены такими высокими показателями. По мнению ученых, они не ожидали, что пандемия вызовет такое сильное потрясение. Но российский эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров ничуть не удивлен такой ситуацией.

Происходило запугивание и раздувание проблемы. Если посмотреть, то этот вирус не страшнее того же гриппа, но из-за паники все испугались. Потом начались драконовские карантинные меры, а также правила, например, носить маску. Это тоже оказывает давление на психику, — пояснил «Ридусу» профессор.
© pixabay.com

© pixabay.com

Также в ходе опроса выяснилось, что 47% людей с доходом семьи менее 20 000 долларов и 41% людей с семейными сбережениями менее 5000 долларов заявили, что они испытывали отчаяние и некоторые симптомы депрессии.

Дополнительные факторы стресса, такие как потеря работы или смерть члена семьи, также были связаны с высокими рисками появления депрессии. На фоне пандемии ФБР подтвердило, что продажи огнестрельного оружия резко выросли в последние месяцы, и, по оценкам экспертов, в период с марта по май было приобретено на два миллиона предметов оружия больше, чем в прошлом году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы
406001читать позжечитаю позже
Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео
306020читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

122742738читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

43018352читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM