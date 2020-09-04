Из-за пандемии количество жертв депрессии выросло в три раза

За время пандемии коронавируса резко ухудшилось психологическое состояние населения. Так, только в США в три раза чаще стали сообщать о синдромах депрессии.

Тревожность возросла не только в период самоизоляции, но и после, когда людям пришлось привыкать к жизни в новых условиях.

Так, национальный опрос, в котором приняли участие 1400 человек, показал, что до пандемии только 9% респондентов сталкивались с депрессией, однако во время пандемии эта цифра возросла до 28%.

Авторы исследования, опубликованного в издании HealthDay, удивлены такими высокими показателями. По мнению ученых, они не ожидали, что пандемия вызовет такое сильное потрясение. Но российский эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров ничуть не удивлен такой ситуацией.



Происходило запугивание и раздувание проблемы. Если посмотреть, то этот вирус не страшнее того же гриппа, но из-за паники все испугались. Потом начались драконовские карантинные меры, а также правила, например, носить маску. Это тоже оказывает давление на психику, — пояснил «Ридусу» профессор.

Также в ходе опроса выяснилось, что 47% людей с доходом семьи менее 20 000 долларов и 41% людей с семейными сбережениями менее 5000 долларов заявили, что они испытывали отчаяние и некоторые симптомы депрессии.



Дополнительные факторы стресса, такие как потеря работы или смерть члена семьи, также были связаны с высокими рисками появления депрессии. На фоне пандемии ФБР подтвердило, что продажи огнестрельного оружия резко выросли в последние месяцы, и, по оценкам экспертов, в период с марта по май было приобретено на два миллиона предметов оружия больше, чем в прошлом году.