Названы самые опасные вкусы электронных сигарет

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какие электронные парители являются самыми токсичными и опасными для здоровья.

Для точности работы ученые пригласили химиков, а также провели эксперимент на клетках из бронхов, на которые оказывается непосредственное влияние во время курения.

Ученые проанализировали предыдущие исследования, которые показали, что ароматизаторы в сочетании с растворителями в электронных сигаретах создают новые токсичные химические вещества, которые раздражают дыхательные пути.

Это может привести к проблемам с дыханием, сердцем и кровеносными сосудами.



В ходе нового исследования ученые решили выяснить, какие ароматизаторы самые опасные. В лабораторных экспериментах ученые протестировали самые популярные добавки — ванилин, этил-ванилин, создающие ванильный и другие сладкие ароматы, бензальдегид (ягодный или фруктовый вкус) и коричный альдегид (корица).

Ученые также изучили действие новых химических веществ, которые образовались в результате смешивания ароматизаторов с растворителями пропиленгликолем (PG) и растительным глицерином (VG), которые обычно присутствуют в жидкостях для электронных сигарет.

Выяснилось, что новые химические вещества, полученные из бензальдегида и коричного альдегида, оказались более токсичными, чем соединения, полученные из ванилина. Они раздражали ряд рецепторов в нервных окончаниях бронхов, называемые TRPV1 и TRPA1, которые отвечают за целый ряд воспалительных реакций.

По мнению специалистов, электронные сигареты, вейпы и другие парители со вкусом корицы, ягод и фруктов — самые опасные для здоровья.