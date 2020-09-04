В ОП РФ представили «золотой стандарт» наблюдения за выборами

В Общественной палате представили «золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами в единый день голосования. Это перечень из нескольких десятков контрольных пунктов, соблюдение которых на избирательных участках будут проверять общественные наблюдатели.

Такая практика поможет обеспечить максимальную прозрачность и контроль за избирательным процессом, сообщил председатель Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, первые пункты стандарта связаны с контролем за здоровьем граждан.

Здесь первые шесть вопросов как раз наши наблюдатели и проверяют. Например, перед началом голосования проведена дезинфекция мест для голосования, включая подходы к нему. Второе — в помещении для голосования организован температурный контроль. И так далее, — цитирует Григорьева РАПСИ.

Напомним, сентябрьские выборы в России пройдут по новым правилам: вместо одного дня для голосования будет три — 11, 12 и 13 числа. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, в частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.