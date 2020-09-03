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Российский режиссер рассказал о жестоком обращении с актрисами на Западе

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В западной киноиндустрии с актрисами обращаются жестче, чем в России, заявил кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-мл.

По его словам, он не слышал, «чтобы у нас так насиловали и принуждали».

Создатель фильмов «Довлатов» и «Под электрическими облаками» добавил, что в России актрисы спят с продюсерами, но такого насилия нет.

Он отметил, что в отличие от некоторых европейских стран и США, в России давно сформировано паритетное отношение между полами. «У нас роль женщины в государственной машине иногда на протяжении XX века была больше, чем на Западе», — цитирует Германа-мл. ФАН.

В этой связи он выразил сожаление, что профессионалы, занимающиеся продвижением России на мировом уровне, умалчивают об этом.

Как писал ранее «Ридус», кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критикой в адрес порядков, царящих в современном Голливуде. Он заявил, что после 20 кинопроектов на ведущих голливудских студиях он чувствует себя «изношенным», а новые стандарты индустрии, вызванные к жизни политкорректностью и пандемией коронавируса, заставили его отклонить ряд предложений.

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