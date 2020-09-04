ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в пятерку лидирующих партий накануне выборов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные четырех волн опроса избирателей об их партийных предпочтениях в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях и городе Томске.

Из малых политических организаций в число лидирующих партий, за которые планируют голосовать россияне, вышла партия «Новые люди».

Во всех вышеперечисленных регионах партия проходит пятипроцентный барьер, а значит, у «Новых людей» есть неплохой шанс получить представительство в местных органах законодательной власти. Напомним, что в приближающихся выборах принимают участие сразу четыре новых партии.

Кроме «Новых людей» это «За Правду» Захара Прилепина, Партия прямой демократии создателя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова и экологическая партия «Зеленая альтернатива». И только партия Прилепина, по данным социологов, в одном регионе смогла показать результаты соизмеримые с партией Нечаева. В Рязанской области «За правду» набрали 7%. Ни Партия прямой демократии, ни «Зеленая альтернатива» не смогли приблизиться к этим цифрам.

По данным социологов, за два месяца «Новые люди» увеличили свою узнаваемость в зависимости от региона в 2−3 раза. Если в начале июля о партии слышали от 16% до 37% избирателей, то в конце августа этот показатель достиг 41−57%.

«Лидером остается „Единая Россия“, хотя мы видим, что это уже не партия большинства, — прокомментировал результаты опроса председатель партии „Новые люди“ Алексей Нечаев. — За второе место КПРФ борется с ЛДПР. Очень интересно, что почти во всех регионах „Новые люди“ делят 4−5 место со „Справедливой Россией“. В двух регионах мы уже обошли „Справедливую Россию“ по количеству потенциальных сторонников».

Рост популярности «Новых людей» показывает, что «слова и действия представителей партии находят у людей отклик», добавил Нечаев.

Значит, наши кандидаты в депутаты верным тоном разговаривают с людьми. Именно поэтому „Новые люди“ везде получают больше 5% голосов, Мне кажется, у нас страна соскучилась по тому, чтобы был какой-то диалог, а не просто что-то директивное, что сообщают нам власти, — заключил политик.

Публицист Леонид Радзиховский в свою очередь заявил, что «Новым людям» по силам через год занять место «Справедливой России» в Госдуме.

«Мне кажется маловероятным, что там будет пять или шесть партий. Более вероятно, что количество партий останется то же, — предполагает Радзиховский. — Эсеры — это партия, о которой никто не помнит, ее нигде нет, кроме своих казённых мероприятий, которые никого не интересуют. Именно эсеры будут кандидатами на вылет из числа парламентских партий, и сменить „Справедливую Россию“ должна будет новая партия. В этом смысле партия „Новые люди“ — это удачная разбивка».

Исследование ВЦИОМ проводилось 8−14 июля, 5−11, 24−27 и 30−31 августа текущего года по заказу партии «Новые люди». В каждом из регионов в опросе приняли участие по 600 респондентов в возрасте от 18 лет, в Томске выборка составила 400 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Статистика

В Калужской области 47% избирателей хотят отдать голос за «Единую Россию», 13% — за КПРФ, столько же — за ЛДПР, 9% — за «Справедливую Россию», а «Новым людям» отдать предпочтение на предстоящих выборах собираются 8%.

В Костромской области 36% избирателей декларируют намерение проголосовать за «Единую России», 16% — за КПРФ, 11% — за ЛДПР, по 7% набрали «Новые люди», «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров.

В Рязанской области 43% избирателей планируют отдать голос в пользу «Единой России», 18% — КПРФ, 14% — за ЛДПР, 7% хотят поддержать партию «За правду» и 6% — партию «Новые люди».

В Новосибирской области за «Единую Россию» намерены проголосовать 39% избирателей, за КПРФ — 19%, за ЛДПР — 14%, за «Справедливую Россию» — 9%, за партию «Новые люди» — 7%.

В Томске «Новые люди» могут вообще набрать 11% голосов избирателей. При этом за ЛДПР в этом городе планируют проголосовать 18%, за КПРФ — 15%, а за «Единую Россию» — 42%.

