Новые снимки Марса раскрыли историю древнейших гор Нереид

Специалисты ESA опубликовали новые снимки Красной планеты, полученные с помощью орбитального аппарата Mars Express. Его камера запечатлела детальные следы геологических процессов, которые формировали горный хребет Нереид в Южном полушарии Марса.

Горы Нереид — горный хребет на Марсе, расположенный на северо-восточном крае равнины Аргир. Древнейшие марсианские горы раскинулись почти на 3677 километров.

Считается, что этот хребет возник, когда астероид или комета диаметром около 50 километров упали на поверхность Марса около четырех миллиардов лет назад.

На снимках можно увидеть поверхность гор к северу от бассейна Аргир, одного из крупнейших ударных кратеров на Марсе, в масштабе 15 метров на пиксель.



На изображении, которое показывает горный хребет в реальном цвете, можно рассмотреть ветвеобразные структуры долин, которые образовались много лет назад из-за постоянного потока воды или снега.

Ученые полагают, что водяной лед, возможно, все еще присутствует в этом регионе глубоко под поверхностью. Большое количество отложений, отчетливо видимых в каньонах, также являются результатом ледниковых процессов, происходивших в этом районе в прошлом.

Темно-коричневая полоса на левой стороне изображения представляет собой дюнные поля, образовавшиеся из-за того, что ветер ежедневно переносит мельчайшие частички песка по поверхности Красной планеты.

На 3D-изображении можно увидеть поле дюн и два больших кратера, а также каньон между ними.



На этом снимке показано расположение горного хребта Нереид по отношению к широкой равнине Аргир. Примерно в 370 километрах к юго-востоку находится большой кратер Гук.