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Лето 2020-го в Северном полушарии — самое жаркое за всю историю наблюдений

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Минувшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сославшись на результаты экспресс-анализа Росгидромета, он отметил, что самые яркие аномалии были зарегистрированы в Арктике, где температура во время летнего сезона в среднем превышала климатическую норму на 3—5 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что теплее обычного было почти повсеместно в Северном полушарии.

«В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — сказал метеоролог в интервью ТАСС.

Он добавил, что в России минувшее лето заняло четвертое место в списке самых жарких, а в азиатской части страны — третье, поскольку температура превышала там норму на 2—5 градусов.

По его словам, на территории европейской части России средняя температура оказалась выше нормы на 1—2 градуса.

«Эта информация будет еще детализироваться чуть позже», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд пообещал жителям европейской части России, что сентябрь в их регионах будет теплым. Температура, по его словам, ожидается около и выше нормы.

Также сообщалось, что «бабье лето» придет в Центральную Россию после 9 сентября

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