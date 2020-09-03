NASA успешно испытало разгонный блок для лунной миссии «Артемида»

Специалисты NASA испытали новую ракету-носитель, которая будет использоваться во время будущей миссии «Артемида» на Луну. Космическое агентство провело полномасштабные испытания разгонного блока для новой ракеты Space Launch System (SLS) в Промонтори, штат Юта.

Этот этап испытаний является крайне важным для исследований, так как на борту корабля окажется не только дорогостоящее оборудование, но и астронавты.

Напомним, что главная цель миссии «Артемида» — высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны в 2024 году и создание базы, где люди смогут постоянно пребывать и заниматься исследовательской деятельностью.

Ключевым элементом программы является высадка первой женщины на Луну.



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В эту среду, 2 сентября, на полигоне Промонтори успешно прошли испытания разгонного блока для ракеты-носителя. Как сообщает агентство, блок проработал около двух минут — примерно столько же, сколько он будет работать в реальных условиях при запуске космического корабля на Луну.



Также во время последних испытаний удалось протестировать новые компоненты ракетного топлива, которое сделает разгонный блок самым мощным за всю историю космонавтики. Сообщается, что ускорители будут использоваться для запуска четвертой и последующих миссий программы «Артемида».