МИД РФ заявил, что Польша финансово поддерживала протесты в Белоруссии

Польские власти открыто вмешивается во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Варшава оказывает давление на Минск и диктует линию поведения.

Захарова также отметила, что в Польше оказывают неприкрытую поддержку, в том числе финансовую, белорусским оппозиционным силам.

Польша развернула информационно-пропагандистское вещание для воздействия на белорусское общественное мнение и инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска, приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Ранее в ответ на угрозу США ввести новые антироссийские санкции в том случае, если Кремль будет активно вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, в МИД РФ заявили, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику Белоруссии. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия с уважением относится к праву граждан республики самостоятельно разобраться в своих проблемах, в то время как США пытаются «самым бесцеремонным и грубым образом» влезть в дела других государств.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что считает выборы в Белоруссии легитимными и сомневается в честности тех, кто не согласен с их результатами.

Кремль долгое время воздерживался от оценки белорусских событий. Однако в интервью Брилеву российский лидер сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв сотрудников силовых структур, который готов пересечь границу в случае обострения ситуации.