найти ×
   
  • USD +1.61
    75.47
  • EUR +1.40
    89.14
СохранитьСохранено0
×

001946

МИД РФ заявил, что Польша финансово поддерживала протесты в Белоруссии

Small f1a6d446e0
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Польские власти открыто вмешивается во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Варшава оказывает давление на Минск и диктует линию поведения.

Захарова также отметила, что в Польше оказывают неприкрытую поддержку, в том числе финансовую, белорусским оппозиционным силам.

Польша развернула информационно-пропагандистское вещание для воздействия на белорусское общественное мнение и инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска, приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Ранее в ответ на угрозу США ввести новые антироссийские санкции в том случае, если Кремль будет активно вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, в МИД РФ заявили, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику Белоруссии. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия с уважением относится к праву граждан республики самостоятельно разобраться в своих проблемах, в то время как США пытаются «самым бесцеремонным и грубым образом» влезть в дела других государств.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что считает выборы в Белоруссии легитимными и сомневается в честности тех, кто не согласен с их результатами.

Кремль долгое время воздерживался от оценки белорусских событий. Однако в интервью Брилеву российский лидер сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв сотрудников силовых структур, который готов пересечь границу в случае обострения ситуации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
24240176читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
43018352читать позжечитаю позже

главное


Общество
Мифы о COVID-19 начали сливаться с теорией заговора QAnon

Сторонники двух вирусных течений все чаще сходятся в Сети и в реальности.

-105141читать позжечитаю позже

История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении30 марта

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

17020484читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM