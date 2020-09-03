найти ×
   
  • USD +1.61
    75.47
  • EUR +1.40
    89.14
СохранитьСохранено0
×

111963

Безопасна ли прививка от гриппа в условиях пандемии коронавируса

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© PA/TASS

© PA/TASS

Поскольку пандемия COVID-19 все еще продолжается, всему миру приходится как-то приспосабливаться к жизни в новых условиях. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, поэтому ученые решили выяснить, безопасно ли делать прививку от гриппа в такое время.

Многие не хотят лишний раз ходить в поликлинику, чтобы не подвергать себя опасности. Но важно понимать, что вакцинация от гриппа — это важная защита, которой не стоит пренебрегать в такой период, как пандемия коронавируса, — пишут авторы исследования.

Любые опасения по поводу вакцинации, которая ослабляет иммунную систему и делает ее более восприимчивой к коронавирусу, необоснованны, заявили врачи. Если соблюдать стандартные методы защиты, то вакцинация будет безопасной.

Авторы исследования отметили, что это касается не только посетителей поликлиник, но и врачей, которые должны следить за санитарной дистанцией, а также хорошо проветривать помещение после каждого пациента.

Спасет ли вакцина от двух вирусов?

Многие надеются, что, сделав прививку от гриппа, они защитят себя и от коронавируса тоже. К сожалению, это так не работает. Однако вы защитите себя от не менее опасного вируса гриппа, которым ежегодно заболевает от 5 до 10% всего населения планеты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

Врачи считают, что стоит защитить себя хотя бы от одного заболевания.

Можно ли спутать грипп с COVID

Также бытует мнение, что эти два вирусных заболевания можно легко перепутать, так как симптоматика у них похожая. Но российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что опытные врачи смогут отличить грипп от коронавируса

Может показаться, что болезни во многом похожи, но это не совсем так. Оба заболевания начинаются с общей слабости и легкой температуры, но на вторые — третьи сутки симптоматика различается. Чем больше проходит времени, тем больше у нас информации о симптомах коронавируса. Один из явных симптомов, который встречается даже чаще, чем повышенная температура — потеря вкуса и обоняния. В любом случае медики смогут диагностировать, чем вы болеете. К тому же у нас есть экспресс-тесты, — пояснил «Ридусу» Альтштейн.

© Zeljko Lukunic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Что произойдет, если сделать прививку от гриппа во время заражения COVID-19

Сейчас нет никаких доказательств того, что, сделав прививку от гриппа во время болезни, вы усугубите свое положение и это негативно скажется на здоровье.

В любом случае бояться, что вы бессимптомный больной коронавирусом, и из-за этого не делать прививку от гриппа не стоит. Если вы чувствуете себя не очень хорошо или вовсе заболели, то отложите вакцинацию, советуют врачи.

В первую очередь прививки нужно сделать пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями, которые особенно уязвимы к вирусным заболеваниям.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Olga Bobсегодня, 18:24

    А кто решил, что при обычном гриппе не теряется вкус и обоняние? Я помню, когда ходила ещё в старшие классы в школу, то заболела обычной простудой, но вкус и обоняние исчезли и я сварила себе суп из кислой капусты и с таким удовольствием поела. А когда предложила маме его покушать, то она сказала и как ты его ела, он же такой кислый? А я не чувствовала этой кислоты, но простуда исчезла, видать кислоты испугалась.
    Поэтому уберите свой страх, который и даёт возможность быстрее заболеть. Не столько этот вирус страшен как о нём пишут и приписывают ему смертельность. Так и при гриппе тоже были смертельные исходы. А насчёт прививок, так я вообще против всех прививок. 25 лет проработала на скорой и когда шёл грипп, то мы на скорой вообще не заезжали на станцию и работали по рации. Но я лично не болела этим гриппом, так как говорила, что у меня нет времени болеть им. У меня действительно не было времени, так как были дети и нужно было заниматься с ними, а не болеть гриппом.
    А если хотите быть совсем здоровыми и ничем не болеть, то для этого нужно постараться подрасти своим Сознанием до совершенства. Это не сложно, ведь мы с крёстной прошли этот путь, то и все желающие тоже смогут пройти.
    И как только я родилась свыше в 1987 году, так голова больше ни разу не заболела до сих пор, а до рождения свыше без таблеток из дома не выходила, так часто болела голова. А потом начали исчезать даже простудные болезни, последний раз я так застыла, что даже горло уже запершило. Но пришла домой, согрела горячий чай, выпила его, закуталась потеплее, а через пять минут поняла, что всё прошло и после этого больше простудными заболеваниями не болела.
    Поймите, нас Бог создал здоровыми, чтобы жили счастливо, а не чтобы болели и страдали.

Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео
205325читать позжечитаю позже
Животные
Почему коты никогда не надоедают
5015638читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

43018352читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

122742738читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM