Безопасна ли прививка от гриппа в условиях пандемии коронавируса

Поскольку пандемия COVID-19 все еще продолжается, всему миру приходится как-то приспосабливаться к жизни в новых условиях. Впереди сезон гриппа и ОРВИ, поэтому ученые решили выяснить, безопасно ли делать прививку от гриппа в такое время.

Многие не хотят лишний раз ходить в поликлинику, чтобы не подвергать себя опасности. Но важно понимать, что вакцинация от гриппа — это важная защита, которой не стоит пренебрегать в такой период, как пандемия коронавируса, — пишут авторы исследования.

Любые опасения по поводу вакцинации, которая ослабляет иммунную систему и делает ее более восприимчивой к коронавирусу, необоснованны, заявили врачи. Если соблюдать стандартные методы защиты, то вакцинация будет безопасной.

Авторы исследования отметили, что это касается не только посетителей поликлиник, но и врачей, которые должны следить за санитарной дистанцией, а также хорошо проветривать помещение после каждого пациента.

Спасет ли вакцина от двух вирусов?

Многие надеются, что, сделав прививку от гриппа, они защитят себя и от коронавируса тоже. К сожалению, это так не работает. Однако вы защитите себя от не менее опасного вируса гриппа, которым ежегодно заболевает от 5 до 10% всего населения планеты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.



Врачи считают, что стоит защитить себя хотя бы от одного заболевания.

Можно ли спутать грипп с COVID

Также бытует мнение, что эти два вирусных заболевания можно легко перепутать, так как симптоматика у них похожая. Но российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что опытные врачи смогут отличить грипп от коронавируса

Может показаться, что болезни во многом похожи, но это не совсем так. Оба заболевания начинаются с общей слабости и легкой температуры, но на вторые — третьи сутки симптоматика различается. Чем больше проходит времени, тем больше у нас информации о симптомах коронавируса. Один из явных симптомов, который встречается даже чаще, чем повышенная температура — потеря вкуса и обоняния. В любом случае медики смогут диагностировать, чем вы болеете. К тому же у нас есть экспресс-тесты, — пояснил «Ридусу» Альтштейн.

Что произойдет, если сделать прививку от гриппа во время заражения COVID-19

Сейчас нет никаких доказательств того, что, сделав прививку от гриппа во время болезни, вы усугубите свое положение и это негативно скажется на здоровье.

В любом случае бояться, что вы бессимптомный больной коронавирусом, и из-за этого не делать прививку от гриппа не стоит. Если вы чувствуете себя не очень хорошо или вовсе заболели, то отложите вакцинацию, советуют врачи.

В первую очередь прививки нужно сделать пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями, которые особенно уязвимы к вирусным заболеваниям.