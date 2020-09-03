В подмосковном СНТ обнаружили тайник с оружием

На территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Сюрприз», расположенного в подмосковном Одинцово, были обнаружены спрятанные в одном из домов ружья и автоматы.

Тайник нашли 2 сентября у 52-летнего местного жителя, который официально нигде не работает.

В результате были изъяты два автомата Калашникова, два пистолета-пулемета Шпагина и две винтовки Мосина, а также карабин «Маузер», охотничье ружье «ИЖ-27» 12 калибра и револьвер системы Нагана без маркировки 1941 года.

Кроме того, в тайнике были припрятаны более тысячи патронов разного калибра.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, эксперты пришли к выводу, что «Маузер» пригоден для использования.

В отношении хозяина тайника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что москвичка обнаружила склад оружия на своей даче в Одинцовском городском округе Подмосковья, которую долгое время не посещала. Полицейские, которых вызвала хозяйка, нашли в доме мины, гранаты, патроны и взрывчатые вещества разных типов — тротил, буровую шашку и несколько стеклянных банок с порохом.