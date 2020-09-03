Ученые обнаружили странность течения коронавируса у детей

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого изучалось, как дети переносят коронавирус. Несмотря на то, что молодежь не находятся в группе риска, изучение того, как протекает болезнь у таких пациентов, может помочь ученым лучше понять, как вырабатывается иммунитет к COVID-19.

В ходе исследования выяснилось, что у детей вирус и антитела к этому вирусу могут сосуществовать одновременно.

Как правило, когда в организме находится антитело, это значит, что вируса уже нет. Но с COVID-19 мы видим и то, и другое. Это означает, что дети все еще могут участвовать в передаче вируса, даже если у них обнаружены антитела, — пишут ученые.

В ходе нового исследования ученые взяли анализ на коронавирус у 6369 детей, из них 215 также сдали анализ на антитела. Из 215 пациентов 33 прошли совместное тестирование как на вирус, так и на антитела во время течения болезни.

Интересно, что 9 из 33 пациентов имели в крови как антитела, так и вирус, что очень заинтересовало ученых.

Также в ходе исследования выяснилось, что пациентам в возрасте от 6 до 15 лет потребовалось больше времени, чтобы победить вирус (примерно 32 дня) по сравнению с пациентами в возрасте от 16 до 22 лет (примерно 18 дней).

Девушки выздоравливали дольше, чем молодые люди: 44 дня по сравнению с 25,5 соответственно. Ученые отмечают, что у взрослых пациентов картина обратная: женщины поправляются быстрее и, как правило, переносят коронавирус легче, чем мужчины.

Антитела — это пассивная иммунизация, которая происходит уже после заражения. То есть наш организм вырабатывает эти тела, пытаясь справиться с вирусом. Изучение этих процессов не только поможет понять, как вырабатывается иммунитет при болезни, но позволит создать альтернативное лечение. Антитела активно используются при других заболеваниях, например, при клещевом энцефалите. После укуса клеща человеку вводят препараты иммуноглобулинов, то есть готовые антитела, которые снижают риски осложнений. Похожее можно будет делать и при коронавирусе до появления вакцины, — пояснил «Ридусу» вирусолог, руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Следующим этапом ученые хотят проверить, может ли вирус, который присутствует вместе с антителами, передаваться другим людям. Также остается неизвестным, коррелируют ли антитела с иммунитетом и как долго сохраняются антитела и потенциальная защита от повторного заражения.