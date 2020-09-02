ЦИК: бюллетени во время голосования будут хранить в надежных сейф-пакетах

Центризбирком опубликовал видеоролик о том, как будет проходить досрочное голосование на грядущих в сентябре выборах.

Каждый день по истечении времени голосования бюллетени будут помещаться в надежные сейф-пакеты. Как заявила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, сейф-пакет невозможно вскрыть, не повредив его.

Кроме того, перемещение бюллетеней в сейф-пакет обязательно будет проводиться в присутствии независимых наблюдателей.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, обратила внимание, что «вероятность подмены сейф-пакета полностью исключена, поскольку он снабжен индивидуальным номером, а еще на нем будут стоять подписи наблюдателей и членов комиссии».

Запечатанные сейф-пакеты поместят в сейф УИК. Их вскроют только тогда, когда члены избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. Перед вскрытием члены УИК обязательно сверят номера и проверят целостность пакетов.

Напомним, сентябрьские выборы в России пройдут по новым правилам: вместо одного дня для голосования будет три — 11, 12 и 13 числа. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, в частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.