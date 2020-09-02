Крупнейшее исследование показало, как беременные переносят COVID-19

Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором рассказывается, как беременные переносят коронавирус. Ранее предполагалось, что женщины в положении переносят COVID-19 примерно так же, как и небеременные, но новое исследование говорит об обратном.

По мнению специалистов, во время беременности существует повышенный риск развития осложнений при вирусном заболевании.

Также переболевшие коронавирусом беременные более склонны к преждевременным родам, а их дети чаще всего рождаются недоношенными.

Если женщина старородящая, имеет лишний вес и хронические заболевания, например, гипертонию и сахарный диабет, риск увеличивается в разы, пишут ученые.

Все еще очень мало исследований на тему протекания беременности у женщин, заразившихся коронавирусом. Если заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме, то какого-то специфического лечения для беременной не требуется, однако стоит мониторить состояние женщины. Тяжелые формы коронавируса осложняются тем, что не все препараты подходят во время вынашивания ребенка. Считается, что если женщина заболела в третьем триместре беременности, опасность минимальна. Если в первом или втором триместре, то есть вероятность развития гипоксии у плода, — рассказала «Ридусу» доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Екатерина Васильевна Федорова.

Считается, что беременные женщины относятся к группе высокого риска инфицирования COVID-19 из-за ослабленного иммунитета, и существуют опасения по поводу потенциального неблагоприятного воздействия вируса как на мать, так и на ребенка.



Со временем появляется все больше исследований на эту тему и подтверждений того, что коронавирус оказывает долгосрочные негативные последствия во время беременности. В новом исследовании ученые решили провести живой систематический обзор для сравнения клинических особенностей, факторов риска и исходов COVID-19 у беременных с небеременными женщинами аналогичного возраста.

Живые систематические обзоры гораздо точнее показывают результат, так как при изучении новой сферы, например, неизвестного вируса или заболевания, данные меняют регулярно.

В итоге ученые проанализировали 77 исследований, сообщающих о частоте, клинических особенностях, факторах риска и исходах беременности для 11 432 беременных, поступивших в больницы с диагнозом или подозрением на COVID-19.

По сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста беременные с COVID-19 реже сообщали о высокой температуре и мышечной боли, но чаще нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии и вентиляции легких.



Вероятность преждевременных родов также была выше у беременных с COVID-19 по сравнению с теми, кто не имел этого заболевания.



Четверть всех детей, рожденных от матерей с COVID-19, были госпитализированы в неонатальное отделение и подвергались более высокому риску госпитализации, чем те, кто родился от матерей без этого заболевания. Однако показатели мертворождаемости и смертности новорожденных были низкими и одинаковыми у обеих групп.