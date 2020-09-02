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Депутата Госдумы от КПРФ Щапова уличили в пренебрежении к избирателям

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vk.com

vk.com

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, избранный по 93-му округу в Иркутской области, еще ни разу не встретился со своими избирателями. Об этом сообщил депутат Думы Ушаковского МО Андрей Духовников, представляющий ЛДПР.

«Недаром ведь говорится, что для депутата избирательный округ — второй дом. Но не всем это, видимо, по плечу. Пример простой: являясь депутатом Думы Ушаковского МО с 2017 года, я ни разу не встречал депутата Государственной думы ФС РФ Михаила Щапова, избранного по 93-му избирательному округу, куда в том числе входит наш муниципалитет», — написал Духовников в Instagram.

Он отметил, что работа Щапова «мало похожа на истинную депутатскую деятельность», а «режим сбережения собственных сил» подходит лишь думскому коммунисту, а не его избирателям.

Уважаемый депутат, мы понимаем, что ездить по деревням и посёлкам вам не очень хочется, пытаться стать губернатором обязывает партия, а вещать в социальных сетях о своей значимости для области очень необременительно, — обратился Андрей Духовников к Щапову.

Депутат Думы Ушаковского МО заявил, что планирует принять участие в выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся в 2021 году.

«Мной принято взвешенное и обдуманное решение баллотироваться в следующем году в Государственную думу для защиты интересов жителей 93-го округа и всей области в целом. Мы, жители Иркутской области, не трамплин в лучшую жизнь для „избранных“. Щапов давно уже не „свой“! Его интересы теперь далеко за пределами нашей области», — заключил Духовников.

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