Более 30 тысяч человек готовы испытать оксфордскую вакцину от COVID

В США началось массовое испытание коронавирусной вакцины, разработанной Оксфордским университетом. Ранее эту вакцину широко тестировали в Великобритании и Бразилии, где прививку получили 10 000 и 5000 добровольцев соответственно.

Во время американских тестов количество испытуемых увеличится до 30 000 человек. Благодаря сотрудничеству между Оксфордской командой ученых и фармацевтической фирмой AstraZeneca вакцина довольно-таки быстро прошла первые две фазы испытаний, а сейчас так же широко и быстро тестируется, проходя финальный этап.

Напомним, что во всем мире существует восемь коронавирусных вакцин, которые уже проходят масштабные испытания, и еще 24 вакцины-кандидата находятся на второй фазе тестирования.

На днях Национальный институт здравоохранения США объявил, что испытания оксфордской вакцины, также известной как AZD1222, начались: первому из 30 000 добровольцев сделали прививку. Поясняется, что для чистоты эксперимента все участники случайным образом разделены на контрольную и экспериментальную группу, а это значит, что добровольцы не знают, получили они вакцину или плацебо.

Испытания проводятся в 80 медицинских учреждениях по всей территории США, откуда все данные поступают в единый исследовательский центр. Спустя определенное время, как только нужное число добровольцев в этих испытаниях получат положительный результат на COVID-19, исследователи обнародуют данные и узнают, чем были привиты эти участники — настоящим препаратом или пустышкой.



Как только подобные мероприятия пройдут в Бразилии, Великобритании и США, ученые смогут понять, насколько вакцина эффективна. Если результат удовлетворит специалистов, регулирующие органы рассмотрят вопрос о том, следует ли одобрить вакцину.