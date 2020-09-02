Более 30 тысяч человек готовы испытать оксфордскую вакцину от COVID
- 02 сентября 2020, 11:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В США началось массовое испытание коронавирусной вакцины, разработанной Оксфордским университетом. Ранее эту вакцину широко тестировали в Великобритании и Бразилии, где прививку получили 10 000 и 5000 добровольцев соответственно.
Во время американских тестов количество испытуемых увеличится до 30 000 человек. Благодаря сотрудничеству между Оксфордской командой ученых и фармацевтической фирмой AstraZeneca вакцина довольно-таки быстро прошла первые две фазы испытаний, а сейчас так же широко и быстро тестируется, проходя финальный этап.
Напомним, что во всем мире существует восемь коронавирусных вакцин, которые уже проходят масштабные испытания, и еще 24 вакцины-кандидата находятся на второй фазе тестирования.
На днях Национальный институт здравоохранения США объявил, что испытания оксфордской вакцины, также известной как AZD1222, начались: первому из 30 000 добровольцев сделали прививку. Поясняется, что для чистоты эксперимента все участники случайным образом разделены на контрольную и экспериментальную группу, а это значит, что добровольцы не знают, получили они вакцину или плацебо.
Испытания проводятся в 80 медицинских учреждениях по всей территории США, откуда все данные поступают в единый исследовательский центр. Спустя определенное время, как только нужное число добровольцев в этих испытаниях получат положительный результат на COVID-19, исследователи обнародуют данные и узнают, чем были привиты эти участники — настоящим препаратом или пустышкой.
Как только подобные мероприятия пройдут в Бразилии, Великобритании и США, ученые смогут понять, насколько вакцина эффективна. Если результат удовлетворит специалистов, регулирующие органы рассмотрят вопрос о том, следует ли одобрить вакцину.
Обычно на прохождение одной испытательной фазы уходит несколько месяцев, третья фаза — самая масштабная и самая долгая. Да, вакцину от коронавируса создали быстро, но пока рано говорить об ее эффективности, так как последняя фаза испытаний должна расставить все на свои места. Нужно посмотреть на эти исследования, протоколы испытаний. Сейчас весь мир пытается создать вакцину от коронавируса, это приоритет номер один, поэтому исследования хорошо финансируются и быстро продвигаются, — пояснил «Ридусу» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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