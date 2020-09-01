Сирийский суд рассмотрит дело американских солдат, обвиняемых в педофилии

В Сирии не утихает скандал, в центре которого оказались военнослужащие США. Ранее сообщалось, что американские солдаты якобы предложили трем местным несовершеннолетним мальчикам заняться с ними сексом за деньги.

Как рассказал в интервью «Русской весне» адвокат потерпевших Муайя Сулейман, судебный иск по данному инциденту уже составлен и отправлен в прокуратуру Камышлы. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде первой инстанции.

Также мы отдали все документы, доказательства и показания свидетелей, подтверждающие преступление. А еще нами был подан иск против президента США, министра обороны США и начальника Генерального штаба США, — сказал Сулейман.

По словам адвоката, печальная история с сирийскими детьми приключилась в районе Тальханис у моста аль-Харир. Когда дети купались в реке, неподалеку от них остановилась американская патрульная машина. Из нее вышли четверо солдат. Один из них направился к детям и посадил одного из них к себе на колени. Как утверждают родители ребенка, военнослужащий пытался склонить их сына и других мальчиков к интимной близости, обещая за это деньги.

Месяц назад репортаж о случившемся вышел на сирийском телеканале Ortas. Материал переведен на русский язык. С ним можно ознакомиться на YouTube-канале «Русской весны».