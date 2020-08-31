Директор «Турпомощи» назвал пять главных туристических центров России
- 31 августа 2020, 20:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Подводя предварительные итоги туристического сезона, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал топ-5 самых популярных турнаправлений страны.
На первое место он поставил Калининградскую область.
Осауленко также назвал одним из лидеров Карелию, отметив, что русский север стал интересен прежде всего иностранцам, однако и россияне стали подтягиваться.
Кроме того, директор «Турпомощи» включил в пятерку наиболее привлекательных турнаправлений в России Алтай и Хакасию.
Обратил он внимание и на Поволжье, где активно развивается круизный туризм. «А раз Поволжье, то это, конечно же, Казань», — цитирует его ФАН.
Ранее сообщалось, что четыре российских города вошли в список лучших турнаправлений Европы и мира.
Также было названо число отдохнувших этим летом в Крыму и на Кубани.
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