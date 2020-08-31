России предсказали кризис неплатежей
- 31 августа 2020, 17:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
К кризису неплатежей в России приведет высокий уровень безработицы.
Такой прогноз дала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская.
По ее словам, в стране сейчас большое количество безработных, а поскольку Россия еще не вышла из пандемии окончательно, неизвестно какого уровня достигнет безработица к концу года.
«Доходы населения по-прежнему падают, соответственно и уровень жизни падает», — сказала Залюбовская в интервью URA.RU.
Она добавила, что в настоящее время довольно интенсивно растет процент тех, кто уже сейчас неспособен оплачивать льготный период по кредитным картам. Однако банки на этом зарабатывают и популяризируют выдачу бесплатных карт, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию.
Как сообщал ранее «Ридус», российской банковской системе предсказали волну дефолтов.
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