Маркетолог посоветовал, как при покупке школьных товаров сэкономить до 30%

Приобретая так называемый «набор первоклассника», родители совершают самую распространенную ошибку при подготовке своих детей к 1 сентября, считает маркетолог Николас Коро.

По его словам, в этот набор можно положить какие угодно товары, некоторые из которых абсолютно не нужны первоклассникам.

В пример он привел спиртовые фломастеры, которые не только не нужны, но и небезопасны. Ни к чему первоклассникам и всевозможные варианты фигурных линеек.

Коро убежден, что «набор первоклассника» является той ловушкой, которую родителям перед 1 сентября необходимо избегать.

Он посоветовал собрать такой набор самостоятельно с учетом методических рекомендаций, регулярно распространяемых Министерством просвещения РФ, где указано, что действительно нужно первокласснику. Не следует также забывать о том, что директора школ и классные руководители, всегда рекомендуют родителям, что именно потребуется в данной конкретной школе для конкретного ученика.

«Насчет времени, когда лучше всего совершать покупки, могу сказать (хотя это очень рискованный совет), что 3 сентября все то, что продавалось 30 и 31 августа, окажется куда дешевле», — приводит слова маркетолога ФАН. Он также призвал не забывать о том, что через каждый поисковик в интернете можно найти либо схожие товары, либо еще дешевле. Коро напомнил, что в магазине можно сфотографировать понравившийся товар и сразу же проверить его наличие в интернете через поисковую систему. «И вы абсолютно точно увидите, что сможете сэкономить минимум 30%», — пообещал эксперт.

Ранее сообщалось, что в этом году набор первоклассника подорожал на 55% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики IT-компании «Платформа ОФД», проанализировав предложения на школьные товары.