В США не отрицают возможность досрочного одобрения вакцины от COVID

Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами США заявил, что вакцина от коронавируса может появиться гораздо раньше объявленных сроков. Специалисты не исключают, что вакцину могут одобрить досрочно в экстренном порядке до окончания испытаний.

Запрос на такое чрезвычайно быстрое одобрение должен исходить от разработчика вакцины . Если это произойдет до окончания третьей фазы испытания, мы будет принимать решение. Все решается в частном порядке, - заявил глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Стивен Хан.

Напомним, что сейчас в США есть два разработчика, вакцины-кандидаты которых уже проходят третью фазу испытаний. В рамках финальной стадии тестов половина участников получает экспериментальную вакцину, а другая половина - плацебо.



Как правило, такие испытания могут продлиться пару месяцев, чтобы увидеть не только побочные действия, но и эффективность вакцины. Но эксперты не исключают, что вакцина может быть одобрена уже в течение следующих недель.

Однако Хан уточнил, что экстренное одобрение вакцины не означает, что начнется массовая вакцинация. Скорее всего, первыми вакцину получат люди из групп высокого риска.

Стоит вспомнить, что в марте FDA дало экстренное разрешение на использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 после того, как Трамп неоднократно высказывался о положительных результатах от использования препарата.

Но уже в июне разрешение было отозвано, так как у многих пациентов появились серьезные побочные эффекты после приема средства. Именно поэтому управление по контролю за продуктами и лекарствами США не торопятся с выдачей разрешения на запуск вакцины.