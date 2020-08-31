Учительница одобрила идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу

Некоторые романы о приключениях юного мага и волшебника Гарри Поттера вполне достойны включения в школьную программу, считает заслуженный учитель России Евгения Абелюк.

По ее мнению, главными условиями для этого должны стать хороший перевод и учет интересов детей.

«Я ничего такого плохого в этом не вижу», — заявила Абелюк, отметив, что полюбившаяся многим читателям сага о Гарри Поттере не так уж проста, и разобраться в этих книгах поможет учитель.

Абелюк подчеркнула, что подобная литература может присутствовать в школьной программе, если она будет вариативной. «Дело не в Гарри Поттере, дело в принципе — каким быть литературному образованию. Оно, наверное, должно быть более гибким», — сказала педагог в интервью «360».

Ранее по итогам опроса, проведенного сервисом MyBook, выяснилось, что более 42% россиян выступают за изучение книг о Гарри Поттере в школе. Идею убрать из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова поддерживают 24% респондентов.

Как сообщал «Ридус», рейтинг самых любимых у россиян персонажей детских книг возглавил главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттер. В тройку лидеров также вошли дядя Федор и Карлсон.