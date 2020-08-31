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Страны Балтии запретили Лукашенко въезд на их территорию

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© AP/TASS

© AP/TASS

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию этих государств президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам.

Основанием для такого решения явилась ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Белоруссии», — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как отмечает ТАСС, кроме Лукашенко, в список лиц, которым запретили въезд, попали его старший сын, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик и глава МВД Юрий Караев.

Ранее Александр Лукашенко пообещал странам Европы жесткий ответ в случае введения санкций.

Напомним, в последние дни белорусский лидер сделал сразу несколько жестких заявлений в адрес стран Запада, в том числе выразил обеспокоенность учениями европейских стран-участниц НАТО возле границ республики. По его словам, в учениях задействованы самолеты, которые могут нести ядерное оружие, и в связи с этим призвал белорусов «утихомириться», отказавшись от проведения акций протеста.

Глава Белоруссии также рассказал, что в ответ на учения НАТО он развернул половину армии республики и привел ее в боевую готовность.

Как сообщал «Ридус», после президентских выборов 9 августа Белоруссию третью неделю сотрясают акции протеста, а лидеры стран Европы отказываются признавать Александра Лукашенко избранным президентом, требуют от него прекратить насилие над протестующими и вступить в переговоры с оппозицией.

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