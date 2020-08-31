В Индии произошел самый большой скачок заболеваемости за все время пандемии

Власти Индии заявили, что вчера, 30 августа, в стране был зарегистрирован 78 761 новый случай заболевания коронавирусом. Это стало самым большим однодневным всплеском в мире с начала пандемии.

Сейчас в Индии насчитывается более 3,5 миллионов заболевших. Такой резкий скачок заболевших произошел вскоре после того, как правительство ослабило карантинные меры, пытаясь помочь экономике страны.

Индия, страна с населением 1,4 миллиарда человек, в настоящее время имеет самое большое и стремительно растущее количество заболевших в день. Последние четыре дня в стране ежедневно фиксируется около 75 000 случаев заболевания.

Индийское правительство за последние два месяца резко увеличило количество ежедневных тестов из-за рисков второй волны коронавируса. Так, еще в июне в стране ежедневно делали около 200 000 в день, а сегодня в Индии делают более миллиона тестов на коронавирус в день.



Местное министерство здравоохранения называет свою политику стратегически верной. В основе их принципа лежит массовое тестирование, отслеживание контактов заболевших и эффективное лечение. Так, последние данные говорят о том, что темпы восстановления заболевших в стране достигли 76,5%.

Несмотря на улучшение показателей, количество смертей в Индии все еще остается критически большим. Сегодня Индия занимает третье место по смертности среди заболевших коронавирусом. На первом и втором месте находятся США и Бразилия.

В настоящее время Индия сообщает о примерно 1000 смертях COVID-19 каждый день. Несмотря на то, что восемь индийских штатов остаются в числе наиболее пострадавших регионов и составляют почти 73% от общего числа инфекций, вирус в настоящее время быстрее распространяется в небольших густонаселенных районах.



Самым опасным источником вируса до сих пор является штат Махараштра, где на город Мумбаи приходится более 24 000 смертей и почти 21% всех случаев заболевания.

Несмотря на рост заболевших, местные власти решили вернуться к привычному образу жизни. В Нью-Дели заработало метро, магазины и рынки. Кинотеатры, университеты и школы по-прежнему остаются закрытыми.